تعليق الدراسة في حفر الباطن الفترة المسائية

المواطن - حفر الباطن

قررت إدارة التعليم في حفر الباطن تعليق الدراسة في الفترة المسائية اليوم نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وقالت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن في بيان مقتضب لها عبر حسابها الرسمي في تويتر : بناء على ما وردنا من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فقد تقرر تعليق الدراسة (في الفترة المسائية) اليوم الأربعاء 18-7-1439هـ في مراكز محو الأمية وتعليم الكبيرات وأندية الحي ومراكز الحي المتعلم بجميع القطاعات التابعة لتعليم حفرالباطن -التعليم العام.

والمعروف أن تعليق الدارسة هو إجراء وقائي يتم وفق دليل معتمد من وزارتي التعليم والداخلية، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

ويطالب الأهالي بصدور تعليمات واضحة حول تعليق الدراسة لحماية أولادهم، فيما تبقى المشكلة الكبرى مرتبطة بالقواعد والحالات التي يجب فيها تعليق الدراسة.

وما يزيد من تعقيد الأمر أن الغالبية تجهل قواعد تعليق الدراسة أو الحالات التي تستوجب تعليق الدراسة، وكذلك الجهة المناط بها اتخاذ قرار تعليق الدراسة.

ووفقًا للدليل المعتمد فإن تعليق الدراسة يتم في حالتين فقط، وهما: وجود تنبيه متقدم، أو تحذير من ظواهر جوية بناء على تقارير الأرصاد.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة، كذلك على مناطق القصيم، حائل، الجوف، تبوك، الرياض وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الواقعة بين منطقتي مكة المكرمة والرياض.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.







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