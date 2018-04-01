تعليق الدراسة في عسير غدًا مطلب يتجدد بعد تنبيه الأرصاد المتقدم

المواطن - عسير

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير خاصة شفان والمقطاع وخيبر الجنوب والمضة وصمخ.

وقالت الأرصاد في تنبيه متقدم لها قبل قليل إن الحالة سوف تمتد حتى الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم.

وتجددت مطالب تعليق الدراسة في عسير مع استمرار الأحوال الجوية السيئة خوفًا على حياة الطلاب وأعضاء الهيئة التعليمية.

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم جامعه الملك خالد، الدكتور عبدالله حامد، أعلن في وقت سابق أنه تم تعليق الدراسة اليوم الأحد بجامعة الملك خالد بمدينة أبها، خميس مشيط، وأحد رفيدة وسراة عبيدة للطلاب والطالبات.

كما وجه مدير مكتب التعليم بخميس مشيط، سعيد محمد آل سويد، بأن يتم تعليق الدراسة لهذا اليوم في جميع مدارس خميس مشيط والمراكز التابعة له. نظرًا لموجة الغبار التي تجتاح المحافظة وحرصًا على سلامة الطلاب.

والمعروف أن تعليق الدارسة هو إجراء وقائي يتم وفق دليل معتمد من وزارتي التعليم والداخلية، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

ووفقًا للدليل المعتمد فإن تعليق الدراسة يتم في حالتين فقط، وهما: وجود تنبيه متقدم، أو تحذير من ظواهر جوية بناء على تقارير الأرصاد.

من جهة أخرى أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن ورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بشأن حالة الطقس غير المستقرة.

وتضمن تنبيه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بشأن حالة الطقس هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرد على منطقة مكة المكرمة تشمل الطائف، الخرمة، تربة، أم الدوم، الموية، رنية، مدركة تشمل الطريق الواصل لـعفيف حتى الساعة 8 مساءً.

كما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على منطقة المدينة المنورة تشمل المدينة المنورة، مهد الذهب، السويرقية، الحناكية، والأجزاء الشرقية من المنطقة حتى الساعة 8 مساءً.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أيضاً إلى تقلبات حالة الطقس على منطقة الباحة، حيث تضمن التنبيه تكون عوالق ترابية؛ ما يسبب تدني الرؤية الأفقية على منطقة الباحة.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن التنبيه يشمل العقيق والأجزاء المجاورة لها حتى الساعة التاسعة مساءً.







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