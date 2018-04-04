تعليق مُثير من إبراهيموفيتش على هدف كريستيانو رونالدو الخرافي

المواطن - مروة نبيل

أصبح هدف كريستيانو رونالدو الثاني في مرمى يوفنتوس الإيطالي، حديث وسائل الإعلام العالمية والعربية واللاعبين أيضًا، بعدما سجله نجم ريال مدريد من مقصية رائعة في شباك الحارس الأسطوري جيانلويجي بوفون.

ونال هدف كريستيانو رونالدو الخرافي في مباراة ريال مدريد ويوفنتوس ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا إشادة واسعة، إلا أن نجم المنتخب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش كان له رأي آخر.

وأكد إبراهيموفيتش المُنتقل حديثًا لصفوف نادي لوس أنجلوس جالكسي الأميركي، أن هدف كريستيانو رونالدو في شباك يوفنتوس كان جميًلا، وتابع تصريحاته لشبكة ESPN قائلًا: “ولكن أعتقد أنه كان يجب أن يحاول تسجيل هذا الهدف من على بُعد 40 ياردة”.

وكان إبراهيموفيتش قد سجل هدفًا خرافيًا من مقصية رائعة على بُعد حوالي 30 ياردة فقط، وذلك خلال مباراة المنتخب السويدي أمام نظيره الإنجليزي، لذلك أطلق هذا التعليق على هدف كريستيانو رونالدو في شباك بوفون.

وجاء هدف كريستيانو رونالدو الخرافي في مرمى بوفون في الدقيقة 63 من أحداث الشوط الثاني، بعد تلقيه عرضية رائعة من زميله داني كارفخال، ليُسجل الهدف الأسطوري عن طريق ركلة خلفية مزدوجة وسط تحية كبيرة من الجماهير.

وقبل هدف كريستيانو رونالدو الرائع في مرمى يوفنتوس الإيطالي، سجل قائد البرتغال هدفًا في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة بعد عرضية إيسكو المميزة، واختتم أهداف ريال مدريد مارسيلو في الدقيقة 73.

وساهم هدف كريستيانو رونالدو الثاني في مباراة يوفنتوس وريال مدريد في تعزيز النجم البرتغالي لصدارة هدافين دوري أبطال أوروبا هذا الموسم برصيد 14 هدفًا.







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