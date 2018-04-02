تعليم حائل يبدأ تلقي رغبات النقل الداخلي

تعليم حائل يبدأ تلقي رغبات النقل الداخلي

2018/04/02
الساعة 3:01 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - واس

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بإدارة شؤون المعلمين, باستقبال طلبات الراغبين التقديم على حركة النقل الداخلي في نظام نور وتحديث بيانات جميع شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية, وذلك حرصاً منها على تحقيق الاستقرار النفسي للمعلمين والمعلمات وتسديد احتياج المدارس والاستعداد المبكر لاستقرار الميدان التربوي للعام الدراسي القادم 1439 /1440 هـ .
وأبان تعليم حائل أنه سيتم إغلاق النظام بنهاية دوام يوم الاثنين 30 /7 /1439هـ, مؤكدة أن المعلم والمعلمة وقائد وقائدة المدرسة عليهم مسؤولية تامة عن صحة البيانات ودقتها.

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