تقلبات الطقس تدخل 266 طفلاً طوارئ سعود الطبية

المواطن - الرياض

استقبلت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بطوارئ مستشفى الأطفال 266 طفلاً بسبب موجة الغبار التي شهدتها الرياض.

وأوضح رئيس قسم طوارئ الأطفال د.فيصل الروقي أن الحالات شملت مرضى الربو، والتهاب الشعب التنفسية، لافتاً إلى أن غالبية الحالات خرجت بعد تلقيها العلاج والعناية اللازمة.

وأكد د. الروقي أن طوارئ الأطفال على أتم الجاهزية في تقديم الخدمة العلاجية بشكل فوري وسريع من خلال وجود كوادر طبية مدربة ومؤهلة للتعامل مع كافة الحالات.

ودعت المدينة الجميع وخصوصاً مرضى الربو، بعد التعرض المباشر للغبار والعوالق الترابية، موصية بعدم الخروج إلا للضرورة، مع أهمية ارتداء الكمامات أثناء الموجة.

يذكر أن المدير العام التنفيذي للمدينة د. هيثم الفلاح، وجه برفع حالة التأهب ورفع جاهزية جميع أقسام الطوارئ في المدينة، وتوفير اللازم لاستقبال جميع الحالات.







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