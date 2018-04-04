تنبيه مهم من الخدمة المدنية للمتقدمات على الوظائف الإدارية

نبهت وزارة الخدمة المدنية المتقدمات على الوظائف الإدارية عبر نظام جدارة إلى موعد نهاية التقديم.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم : تنهي وزارة الخدمة مساء يوم غدٍ الخميس وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل استقبال طلبات الراغبات لشغل الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) للنساء عبر منظومة جدارة ، وذلك من خلال أول إعلاناتها ضمن الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للجهات الحكومية غير الممكنة من شغل وظائفها للعام المالي 1439 – 1440هـ والتي اشتملت على تحديد أربع فترات للإعلان بواقع فترتين للوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، ومثلها للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد دعت في السادس من الشهر الجاري بالتعاون مع الأجهزة الحكومية الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، والبالغ عددها (1389) وظيفة إدارية، الراغبين والراغبات في التقدم لشغل تلك الوظائف من الرجال والنساء سواءً الذين حصلوا على درجاتهم العلمية من داخل أو خارجها المملكة لتقديم طلباتهم عبر نظام جدارة.

وللتقديم على الوظائف الإدارية عبر رابط جدارة 3 الخدمة المدنية يجب اتباع ما يلي: