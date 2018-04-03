حرم أمير الرياض ترعى حفل تخرج 711 طالبة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

المواطن - الرياض

ترعى حرم صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض، صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود آل سعود، يوم الخميس القادم، حفل تخريج الدفعة الخامسة عشرة من طالبات جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والبالغ عددهن 711 طالبةً على مستوى مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا بكليات الرياض وفرعي الجامعة بجدة والأحساء، منهن 558 طالبةً بمرحلة البكالوريوس، و153 طالبةً بالدراسات العليا، وذلك بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية بالرياض.

من جانبه ثمن مدير الجامعة، الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، رعاية سمو الأميرة لحفل تخريج طالبات الجامعة؛ لما له من أثر ايجابي على الخريجات اللواتي يتأهبن لخوض الحياة العملية خدمة للدين والمليك والوطن، وباسم منسوبات الجامعة شكر سموها على تكرمها برعاية حفل التخريج لهذا العام الأكاديمي 1438/ 1439هـ.

ونوه القناوي بأن هذه الرعاية الكريمة تأتي تتويجًا لجهود الخريجات خلال مسيرتهن الأكاديمية والعلمية وفي برامج التدريب الإكلينيكي المكثف بمركز المحاكاة السريرية بالجامعة ومستشفيات وزارة الحرس الوطني ومدنها الطبية، ودعمًا لطموحاتهن في سبيل خدمة الوطن بكل إخلاص وتفانٍ، وأن الخريجات بما اكتسبنه من علوم ومعارف وتجارب سيساهمن- بعون الله وتوفيقه- في تطوير وتحسين النظام الصحي بالمملكة.

ورفع القناوي أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظهما الله- على ما تحظى به مسيرة التعليم من دعم وحرص واهتمام في مملكتنا الغالية والاستثمار في أبناء الوطن وتأهيلهم، مؤكدًا حرص الجامعة على تطوير التعليم الجامعي الصحي والعناية به؛ كونه إحدى الركائز التي تنتهجها الدولة بهدف توطين الوظائف الصحية، والجامعة ماضية بكل عزيمة وإصرار في تحقيق أهدافها الرامية إلى تخريج الكفاءات العلمية المتميزة بمختلف القطاعات الصحية للمشاركة في تفعيل برامج النهضة الصحية بما يواكب رؤية المملكة 2030.

وشكر القناوي صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف وزير الحرس الوطني على حرصه ومتابعته للجامعة وأنشطتها، معربًا عن جزيل الشكر لمعالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى على ما تلقاه الجامعة من دعم كبير في تحقيق رؤيتها وأهدافها للتميز في الأداء والمخرجات.







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