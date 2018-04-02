حقيقة القبض على مُعنفة أبها بسبب فبركة فيديو الواقعة

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

نفى أحد أقارب مصورة فيديو مُعنفة أبها، مزاعم القبض عليها بسبب فبركة المقطع.

وقال أنس عبدالرحيم، في مداخلة هاتفية ببرنامج “معالي المواطن” على قناة إم بي سي: إن الواقعة وُثّقت عند قرابة الساعة 11 ليلًا، موضحًا أن التفاعل كان سريعًا بعد نشر المقطع مباشرة.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر، في تصريحات إلى “المواطن“، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تفاعلت مع البلاغ بسرعة ليتم التحفظ على كافة أطراف القضية والمعنف لحين انتهاء التحقيقات التي تجري مع المعنفة.

ونُقلت المعنفة إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج وإصدار التقارير الصحية لكشف تعرضها للعنف من عدمه.







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