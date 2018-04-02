حقيقة #تعليق_الدراسه في جامعة الملك خالد اليوم

المواطن - الرياض

نفى متحدث جامعة الملك خالد، عبدالله حامد، مزاعم تعليق الدراسة اليوم الاثنين بسبب الطقس.

وكتب الحساب الرسمي لجامعة الملك خالد، على موقع “تويتر”: “ما نشر حول تعليق الدراسة الاثنين 16/ 7/ 1439هـ غير صحيح، وفي حال التعليق سيتم الإعلان عن ذلك عبر حساب الجامعة الرسمي وفي القنوات الرسمية”.

توقعات الأرصاد اليوم الاثنين:

وتوقعت الأرصاد أن يستمر تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق القصيم، وحائل، والرياض وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على مرتفعات جازان، وعسير والباحة تمتد حتى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وأجزاء من منطقتي تبوك والجوف ما بعد الظهيرة.

في حين يستمر تأثير العوالق الترابية على منطقة نجران والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، بينما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية والأجزاء الواقعة بين منطقتي مكة المكرمة والرياض.







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