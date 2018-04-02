حقيقة زواج سازديل‎ من محمد دييغو

المواطن - الرياض

كشفت الإعلامية اللبنانية، سازديل ، حقيقة ما تردد حول زواجها من الإعلامي الكويتي محمد دييغو مؤكدة أن ما تم بثه حول هذا الأمر تم فهمه بطريقة خاطئة.

ونشرت سازديل عبر حسابها الشخصي في موقع إنستغرام، مقطع فيديو لها ترتدي ثوب الزفاف وبرفقتها محمد دييغو حيث جلسا معًا في مقاعد العريس والعروس وسط تواجد نسائي.

فيما انتشر مقطع فيديو آخر عبر سناب شات يرصد تواجد محمد دييغو بالثوب الخليجي التقليدي، فيما قال صوت عبر المقطع “عريسنا ش هالزين هالزين، ناطر منو؟”، فيما رد محمد: “ناطر عروستي الحين”.

من جانبها بين سازديل حقيقة حفل الزفاف عبر صفحتها: “كان هنا تجربة العرس! بقاعة البركة معرض العرايس مع المصمم حسين بيتان، محمد دييغو ومنظم الأعراس خالد”، مضيفة “كان حلو كتير عرض الزواج”.

وكانت الشائعات التي انتشرت بخصوص زواج الكويتي محمد دييغو من المذيعة اللبنانية سازديل عبارة عن مقطع مصور وهما يرتديان زي الزواج”.

يذكر أن شائعات سابقة انتشرت عن زواج محمد دييغو ومواطنته الفنانة أبرار، والتي نفاها.

وفي موقف سابق، لجأت المذيعة اللبنانية سازديل لحيلة قامت بها زميلتها وفاء الكيلاني، حيث طلبت الزواج من الفنان خالد أمين، الذي أحرجها على الهواء وقال إنه لن يفعل مثل تيم حسن ويقبل عرض الزواج على الفور، ثم تدارك نفسه مؤكداً أنه يحترم المذيعة ولكن مشروع الزواج “مؤجل” بالنسبة إليه.

جاء ذلك بعد أن أعلنت سازديل في برنامج عالسيف إنها ستفعل نفس ما فعلته وفاء الكيلاني مع تيم حسن، وقاطعها خالد أمين متعجباً من عرض المذيعات الزواج من ضيوفهن، ولكنها واصلت كلماتها وقالت له: “هل تقبل الزواج مني”، فرد بالنفي فوراً، ثم قال: “مش العيب فيكِ أنت شخصية محترمة وأخت عزيزة، ولكن مشروع الزواج مؤجل بالنسبة إلي”.







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