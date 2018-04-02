خادم الحرمين يهنئ هاتفياً الرئيس المصري بفوزه في الانتخابات الرئاسية

المواطن - واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا اليوم بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية هنأه فيه بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أجمل التهاني لفخامته وأن هذا الفوز الكبير بثقة الشعب المصري أتى نتيجة للجهود المتميزة لفخامته في المجال التنموي ومكافحة الإرهاب.

وأشاد – أيده الله – بهذه المناسبة بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

من جهته عبر فخامته عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين لمواقفه المشرفة وللشعب السعودي على مشاعرهم النبيلة تجاه مصر وشعبها.







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