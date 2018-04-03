خالد بن فهد يعتذر عن رئاسة أعضاء شرف النصر

المواطن - الرياض

أكد سلمان المالك نائب رئيس نادي النصر أن الأمير خالد بن فهد عضو شرف نادي النصر اعتذر عن رئاسة أعضاء رئاسة شرف النادي خلال الفترة الحالية.

وكتب سلمان المالك على حسابه على تويتر قائلًا: بعد التواصل مع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد بن عبد العزيز ثمن سموه الدعم اللا محدود الذي يحظى به العالمي والأندية السعودية من قبل معالي المستشار تركي آل الشيخ.. وقدم شكره الجزيل على عرضه لرئاسة سموه للمجلس الشرفي للعالمي.

واضاف نائب رئيس النصر: وذكر سموه بأنه يفتخر بخدمة هذا الكيان الغالي على قلبه و جماهير الوفيه من خلال هذا المنصب إلا أن ظروفه الخاصة تمنعه من ذلك في الوقت الراهن ولكنه سيبقى داعمًا قويًا ومؤمنًا بنجاح إدارة اخوانه.







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