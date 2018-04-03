خبيرة NPR تروج للسياحة بالسعودية: بلد صحراء السحر والجمال

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

أكدت جاكي نورثام، خبيرة الشؤون الخارجية لشبكة NPR الأميركية، أن إصدار تأشيرات السياحة في المملكة، يعد بمثابة التمهيد الحقيقي لانفتاحها على العالم الخارجي، وهو الأمر الذي أعلنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على رأس أهدافه في التحول الاجتماعي للبلاد.

وأشارت خلال حوارها في الشبكة الأميركية، إلى أن إصدار التأشيرة السياحية أمر ضروري لعملية تنويع الاقتصاد، والتي في الأصل تعتمد على تحفيز العديد من القطاعات غير النفطية بالمملكة، لافتة إلى أن السعوديين الذين يمتلكون باعًا طويلًا في استضافة الحجاج المسلمين، بمقدورهم التعامل مع السياحة العالمية.

وأكدت نورثام أنها تحدثت مع محمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط، وقال لها إن السعوديين يعرفون أن مهمتهم الآن هي جعل المملكة أكثر ترحيباً بالأجانب، مؤكدًا أن “سهولة الوصول وجودة الخدمة وأجواء الضيافة، تعد من العوامل الجاذبة للغاية للسياح الأجانب للقدوم إلى المملكة، وهذا هو التحدي”.

وسردت نورثام التي تتواجد في الخُبر بالوقت الحالي رحلتها في الصحراء من الرياض إلى الدمام، والتي كانت رائعة للغاية على حد وصفها، حيث أكدت أن المملكة نموذج للحصول على متعة الصحراء وسحرها الخاص، بالإضافة إلى العديد من المواقع الأثرية والطبيعية التي من الممكن أن يكون لها أدوار قوية في جذب السياحة الأجنبية.

وأعلنت المملكة خلال الأيام القليلة الماضية البدء في إصدار التأشيرات السياحية للوفود الأجنبية، وهو ما يمكن أن يكون حجر الأساس لتنويع الاقتصاد السعودي في الفترة المقبلة.







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