خلال زيارة ولي العهد لأمريكا .. ثلاثة وزراء يتحدثون عن الإصلاحات والفرص الاستثمارية الضخمة

المواطن - نيويورك

ضمن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يحفظه الله الى الولايات المتحدة الامريكية نظم نادي الاقتصاد في نيويورك جلسة تحت عنوان “فرص اقتصادية جديدة في السعودية” بمشاركة معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير المالية محمد الجدعان.

حضر الجلسة نخبة من ابرز رجال الاعمال والمال، ومحللين اقتصاديين، ومسؤولين امريكيين حاليين وسابقين للوقوف على ابرز الإصلاحات التي تشهدها المملكة في ظل رؤيتها ٢٠٣٠ والفرص الاستثمارية الجديدة التي اتيحت ضمن المشاريع الضخمة التي تم اطلاقها موخرا منها مشروع نيوم، والقدية، والبحر الأحمر.

و أكد الوزراء ان التغيير والنمو في المملكة ليس محصورا بالاقتصاد فقط بل أيضا في تعزيز قدرات أفراد المجتمع ليكونوا الأساس الرئيسي في تحقيق روية المملكة ٢٠٣٠.

وعن العلاقات التجارية التي تجمع البلدين أكد الوزراء ان الولايات المتحدة الأميركية حليف استراتيجي للمملكة منذ ٨٠ عاما والعلاقات التجارية والاقتصادية منذ نشأتها في ازدهار وتاتي زيارة سمو ولي العهد تأكيدا على قوة هذه العلاقة وحرصاً على تعزيزها.

ويعتبر نادي الاقتصاد في نيويورك من أبرز المنصات التي تعنى في مناقشة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتبادل الخبرات بين أهم رجال وسيدات الأعمال وصناع القرار في مجال التجارة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :