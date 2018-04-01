دوري أبطال أوروبا .. ريال مدريد يستقر على تشكيل يوفنتوس

المواطن - مروة نبيل

استقر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، على تشكيل الملكي الأساسي أمام يوفنتوس الإيطالي ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا التي ستُقام، يوم الثلاثاء المقبل.

وحسم زيدان 10 أسماء في تشكيل ريال مدريد أمام يوفنتوس في بطولة دوري أبطال أوروبا ويتبقى صراع رباعي على المركز الأخير، حيث يتنافس عليه كل من إيسكو، لوكاس فاسكيز، ماركو أسينسيو، وغاريث بيل.

وأشارت صحيفة “آس” الإسبانية، أن المدرب الفرنسي استقر على مشاركة 10 لاعبين بشكل أساسي في مباراة ريال مدريد أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا وهم؛ كيلور نافاس، داني كارفخال، سيرجيو راموس، رافاييل فاران، مارسيلو، كاسيميرو، توني كروس، لوكا مودريتش، كريم بنزيمة، وكريستيانو رونالدو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن النجم إيسكو يُعد أقرب اللاعبين لدخول تشكيلة ريال مدريد الأساسية أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا وذلك على الرغم من عدم مشاركته في مواجهة لاس بالماس التي أُقيمت، أمس السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني بسبب معاناته من مشكلات عضلية.

وتألق غاريث بيل في مباراة ريال مديد ضد لاس بالماس وأحرز هدفين، قاد بهم الملكي للفوز بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني، وظهر الثنائي أسينسيو وفاسكيز بمستوى مميز خلال اللقاء، الأمر الذي يجعل هناك حيرة لاختيار لاعبًا منهم في مباراة دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس.

في حين تألق إيسكو مع المنتخب الإسباني خلال المباريات الودية الدولية التي أُقيمت مؤخرًا، ونجح في تسجيل هاتريك في مرمى الأرجنتيني خلال اللقاء الذي انتهى بفوز منتخب بلاده بنتيجة 6/1.







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