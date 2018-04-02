دوري أبطال أوروبا .. زيدان يعلن قائمة ريال مدريد ضد يوفنتوس

المواطن - مروة نبيل

كشف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالملكي، الفرنسي زين الدين زيدان، عن قائمة مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس الإيطالي ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا التي ستُقام، يوم غد الثلاثاء.

وأعلن حساب الملكي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة ريال مدريد ضد يوفنتوس الإيطالي في دوري أبطال أوروبا والتي شهدت استدعاء 24 لاعبًا لمواجهة الدور ربع النهائي.

وجاءت قائمة ريال مدريد ضد يوفنتوس الإيطالي في دوري أبطال أوروبا كالتالي، في حراسة المرمى؛ كيلور نافاس، كاسيا، ولوكا، وفي الدفاع؛ داني كارفاخال، فاييخو، سيرجيو راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، ثيو هيرنانديز، وأشرف حكيمي.

وفي خط وسط ريال مدريد ضد يوفنتوس الإيطالي بالدور ربع النهائي، ضم زين الدين زيدان كلاً من توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، يورينتي، أسينسيو، إيسكو، كوفاسيتش، وداني سيبايوس.

وضم خط الهجوم في قائمة ريال مدريد ضد يوفنتوس في بطولة دوري أبطال أوروبا كلاً من؛ كريستيانو رونالدو، كريم بنزيمة، غاريث بيل، لوكاس فاسكيز، وبورخا مايورال.







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