ديلي ميل ترصد بالصور حضور السعوديات حفل تامر حسني

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

أبرزت صحيفة ديلي ميل البريطانية أوجه التطور الواضحة في المجتمع السعودي، حيث سلطات الضوء على حفل النجم تامر حسني الموسيقي، والذي أقيم أمس السبت، وسط حضور ضخم من السيدات في المملكة.

وأشارت الصحيفة البريطانية في سياق تقرير لها، إلى أن السيدات السعوديات بدت عليهن السعادة بشكل واضح أثناء وجودهن في الحفل الموسيقي، حيث حرصن بالالتزام بالتعليمات المنصوص عليها بشكل أساسي.

وقالت الصحيفة إن النجم المصري تامر حسني بدا معتزًا بتلك اللحظات، حيث طلب من الحضور إضاءة أضواء الهواتف لتصويرها ومشاركة هذه اللحظات التاريخية عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم رفع الحظر عن الحفلات الموسيقية في المملكة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما سمح بقيام العديد من الحفلات الموسيقية داخل البلاد، وذلك بالتزامن مع النهج الاجتماعي المتطور الذي تسعى المملكة لاتباعه خلال الفترة المقبلة.







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