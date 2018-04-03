راؤول: متفائل بمباراة يوفنتوس ضد الريال

المواطن - مروة نبيل

أعرب أسطورة نادي ريال مدريد الإسباني، راؤول جونزاليس، عن تفاؤله بمباراة يوفنتوس ضد الريال ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال المُقرر إقامتها، مساء اليوم الثلاثاء.

وتحدث راؤول جونزاليس عن مدرب الملكي زين الدين زيدان خلال تصريحاته لقناة ريال مدريد وقال: “دعوا زيدان يستمر لسنوات أخرى، الألقاب تتحدث عن نفسها، نحن جميعا سعداء للغاية لأنه مدربنا”.

وأضاف: “لم أكن أتخيل أنه سيكون مدربا، في يوم من الأيام، منذ أن كنا نتشارك غرفة الملابس.. ولكن شيئا فشيئا بعدما اعتزل، شعر بأن لديه النظرة الفنية، وها هي طريقته في إدارة الفريق ونجاحاته، واضحة أمام الجميع، أتمنى أن يستمر لفترة طويلة”.

وبشأن مباراة يوفنتوس ضد الريال في بطولة دوري أبطال أوروبا وكثرة عدد اللاعبين الجاهزين، قال أسطورة الملكي: “الآن لا أود أن أكون في موقع زيدان، لأن لديه العديد من اللاعبين، والعديد من الخيارات، هي مشكلة، لكنها تجعل جميع اللاعبين يشعرون بالأهمية”.

واختتم راؤول تصريحاته بشأن مباراة يوفنتوس ضد الريال قائلًا: “زيدان سيختار أفضل 11 لاعبًا، وأنا متفائل، الفريق واللاعبون يمرون بأوقات رائعة، والشعور العام جيد”.

وستكون مباراة يوفنتوس ضد الريال اليوم ثأرية، حيث يرغب لاعبو اليوفي في الفوز على الملكي والاستمرار في بطولة دوري أبطال أوروبا أملًا في حصد لقب الشامبيونزليج وتعويض خسارته أمام الفريق الإسباني العام الماضي.







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