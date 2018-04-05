رسالة إماراتية لمجلس الأمن بشأن تهديدات قطر الجوية

المواطن- الرياض

وجهت البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، رسالة إلى مجلس الأمن بخصوص اقتراب طائرتين مقاتلتين قطريتين من طائرة إماراتية أثناء تحليقها في أحد المسارات الجوية المتفق عليها دوليًّا، وضمن المنطقة الخاضعة لسيطرة مملكة البحرين.

وبحسب الرسالة، أكدت الإمارات أنه من المؤسف أن تواصل قطر القيام بأعمال غير مسؤولة تهدد سلامة الرحلات الجوية المدنية التي تحمل علم الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الإمارات في رسالتها التي وجهتها أيضًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس: إن الطائرات المقاتلة اقتربت من الطائرة المدنية بصورة خطيرة؛ مما أدى إلى انطلاق نظام الإنذار الخاص بتجنب الاصطدام واضطر قائد الطائرة المدنية إلى زيادة ارتفاع الطائرة لتفادي أي اصطدام.

ولفتت الرسالة إلى أن دولة قطر لم تقدم أي إشعار ملاحة مسبق إلى مراقب حركة الطيران في مملكة البحرين.







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