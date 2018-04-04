رسميًّا.. فهد المرداسي يُدير قمة الأهلي والهلال

المواطن - مروة نبيل

كشفت لجنة الحُكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن هوية طاقم التحكيم الذي سيتولى إدارة قمة الأهلي والهلال، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري السعودي للمحترفين.

وأشار حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن فهد المرداسي سيكون حكم ساحة قمة الأهلي والهلال في الجولة الـ25، على أن يُعاونه كل من عبدالله الشلوي ومحمد العبكري.

وأضاف الاتحاد السعودي عبر حسابه على “تويتر”: “وجاء قرار اللجنة بتكليف الطاقم السعودي الدولي تقديرًا لنجاحهم في الفوز بثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم بترشيحهم ضمن قائمة الحُكام الذين سيُديرون نهائيات كأس العالم التي ستستضيفها روسيا الصيف المقبل”.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد قام بتكليف طاقم التحكيم المكون من حكم الساحة فهد المرداسي، والمساعدين عبدالله الشلوي، ومحمد العبكري بإدارة المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين، والتي ستجمع فريقي الفيصلي والاتحاد.

ويُعد فهد المرداسي واحدًا من أبرز الحُكام، سواء العرب أو في آسيا، واختاره الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للمشاركة بصحبة عبدالله الشلوي ومحمد العبكري في كأس العالم 2018، وشهدت قائمة الحُكام تواجد 5 أطقم تحكيم عربية.







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