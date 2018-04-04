رغم المنع.. مياه رُضع غير مطابقة للمواصفات تروَّج إلكترونياً

المواطن - وليد الفهمي - جدة .

خالفت إحدى الشركات الطبية الكبرى بالمملكة تعليمات هيئة الغذاء والدواء بمنع تداول عبوات المياه التي تشير معلوماتها إلى أنها مخصصة للأطفال، وذلك لعدم مطابقتها المواصفات القياسية المعتمدة محلياً وعالميًا.

وكشفت جولة “المواطن” قيام الشركة بترويج تلك المنتجات الكترونياً عبر التسويق الإلكتروني.

جدير بالذكر أن هيئة الغذاء والدواء رصدت في الأسواق المحلية منتجات مياه شرب معبأة وبعضها مستوردة، وضعت عليها إيضاحات وصور وعلامات كدلالة لتخصيص تلك المياه للرضع والأطفال، وهي غير مطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، وكذلك مخالفة للتشريعات الدولية التي تنص على أنه لا حاجة لاستخدام مياه مخصصة لتحضير أغذية الرضّع والأطفال.

وشددت الهيئة على جميع شركات المياه بعدم وضع عبوات أو صور أو علامات أو الإشارة بأي شعار على بطاقات مياه الشرب، كدلالة لتخصيصها للأطفال والرضع وفقاً لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات السعودية ، كما أمهلت الهيئة مستوردي ومصنعي مياه الشرب داخل المملكة مهلة 6 أشهر لتصحيح وضعهم أو تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين بعد المهلة المحددة.







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