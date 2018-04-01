رومانيا وجهة الباحثين عن رحلات رخيصة بلا شينغن

المواطن - الرياض

استبق مغردون موسم الإجازات وبدأوا في الحديث عن الدول التي يمكن زيارتها خلال الإجازة الصيفية والتي من بينها دولة رومانيا التي أثارت حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض.

وتباينت ردود وتعليقات المغردين حول رومانيا ففي الوقت الذي اعتبرها البعض دولة جميلة لقضاء العطلات فيها وأسعارها مناسبة، رأى البعض أن رومانيا ما هي إلا مزرعة هادئة تخلو من أية مبهجات.

وأوضح أحد المغردين أن الوقت قد حان للتفكير في الرحلات السياحية الاقتصادية بعيدًا عن الإسراف مع الاستمتاع في نفس الوقت، ودلل على ذلك برحلة عائلية قام بها هو وزوجته ولم تكلفه الكثير كما اعتقد البعض لأنه قرر أن يستمتع بأقل تكلفة ممكنة، مؤكدًا أن ذلك متاح في رومانيا بما فيها من مزايا للسائح العربي.

وتسابق المغردون في نشر صورة لمدن ومتنزهات في رومانيا للدفاع عن وجهة نظرهم، فيما أكد آخرون أن أسعار الرحلات والإقامة هناك لا تتناسب مع شح المناطق السياحية في رومانيا.

وقال أبوعبدالله: عملت في رومانيا من ٢٠٠٣-٢٠٠٧ وهي من أجمل البلدان .. راحة نفسية وأمن وشعب ودود وطبيعة جميلة وجو رائع واقتصادية جدًا جدًا جدًا.

وعلى الجانب الآخر قال بشر الحربي ردًا على سؤال حول فيزا الشينغن إن رومانيا لها فيزا مستقلة وليست ضمن الشينغن وأضاف : لا أنصحك أبدًا بزيارتها فهي بلد بدائي جداً ولا يوجد بها أي شيء يعطيك مؤشرًا أنك بأوروبا.

معلومات عن رومانيا

والمعروف أن رومانيا هي جمهورية تقع في شرق أوروبا عاصمتها بوخارست، وتعتبر رومانيا من دول البلقان حيث تقع في شمال البلقان.

وتقع دلتا الدانوب على أراضي رومانيا حيث يمر نهر الدانوب في جنوب البلاد ويصب في البحر الأسود حيث تقع جبال الكاربات في الجنوب وفي وسط البلاد

يحد رومانيا من الشمال أوكرانيا، ومن الشمال الشرقي مولدافيا، من الشرق البحر الأسود، من الجنوب بلغاريا ومن الغرب صربيا والمجر.

تعتبر رومانيا جمهورية ذات نظام نصف رئاسي وتأتي في المرتبة التاسعة من حيث المساحة (238,391 كم مربع)، والسابعة من حيث عدد السكان (22 مليون نسمة) بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي.

رومانيا عضو في حلف شمال الأطلنطي منذ 29 مارس 2004، وعضو في الاتحاد اللاتيني، وأيضاً في المنظمة الدولية للفرانكوفونية وفي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وتوجد محادثات جدية من أجل الدخول في منطقة شينغن، وهي عضو منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، وانضمت إلى الاتحاد الأوروبي في أول يناير عام 2007.







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