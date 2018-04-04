ريال مدريد قد يتجاهل ضم نجم البايرن لهذا السبب

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن ريال مدريد الإسباني قد يصرف النظر عن التعاقد مع المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني.

وكان ريال مدريد أبدى رغبته خلال الفترة الأخيرة بالتعاقد مع ليفاندوفسكي؛ وذلك لتعزيز الصفوف الهجومية لريال مدريد مع تردد أنباء حول اقتراب البرتغالي كريستيانو رونالدو من الرحيل عن صفوف النادي الملكي بعد نهاية الموسم الحالي.

وقالت تقارير صحافية إسبانية: إنه بعد تألق رونالدو في مباراة ريال مدريد ويوفنتوس الإيطالي بالأمس في دوري أبطال أوروبا، قد يجعل ريال مدريد يصرف النظر عن ضم ليفاندوفسكي خلال الفترة المقبلة.

وذُكر خلال الفترة الماضية أن اللاعب روبيرت ليفاندوفسكي بدأ تعلم اللغة الإسبانية؛ وذلك تمهيدًا للانتقال إلى صفوف ريال مدريد بعد نهاية الموسم الحالي.

أبدى مانشستر يونايتد وتشيلسي رغبتهما في التعاقد مع روبيرت ليفاندوفسكي خلال الفترة الأخيرة.







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