ريال مدريد يخطط لخطف صفقة نارية من برشلونة

المواطن - محمد سمعة

يفكر نادي ريال مدريد في التعاقد مع اللاعب الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونجح أومتيتي في إثبات تألقه مع نادي برشلونة وذلك في الموسم الحالي، حيث يقترب النادي الكتالوني من الفوز بلقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا.

وذكر موقع DON BALON الإسباني أن ريال مدريد يريد التعاقد مع صامويل أومتيتي كبديل جيد تحسبًا لرحيل اللاعب الفرنسي رفائيل فاران إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان صامويل أومتيتي انضم إلى صفوف فريق برشلونة في عام 2016 قادمًا من ليون الفرنسي.

وقد يرفض برشلونة التفريط في صامويل أومتيتي لنادي ريال مدريد خاصة أن قوة المنافسة بين الناديين على الألقاب في إسبانيا تمنع انتقال أي لاعب من الفريقين إلى بعضهما البعض.







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