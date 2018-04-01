زلزال بقوة 5.3 ريختر يصيب 28 إيرانيًا

المواطن - متابعة

أصيب 28 شخصًا، نتيجة زلزال ضرب مدينة سربل ذهاب في محافظة كرمنشاه غرب إيران اليوم.

وقالت مصادر في الهلال الأحمر بالمحافظة، إن بين الجرحى 15 رجلاً و 13 امرأة،مضيفًا أنه يجري في الوقت الراهن تقييم الأضرار المادية المحتملة في منطقة الزلزال.

الزلزال الذي بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر كان مركزه على بعد 6 كلم عن المدينة وبعمق 8 كلم.

وفي نوفمبر من العام الماضي، ضرب زلزال مدمر بقوة 7.3 ريختر، غرب محافظة كرمانشاه وأدى إلى مقتل أكثر من 600 شخص وإصابة 12 ألف شخص آخرين بجروح وتدمير آلاف المنازل والبيوت في عشرات المدن والقرى.







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