سائقو نقل الطالبات بغامد الزناد يشتكون تأخر صرف رواتبهم

المواطن - حسن الغامدي - الباحة

اشتكى سائقو حافلات نقل الطالبات بمحافظة غامد الزناد بمنطقة الباحة من تأخر صرف رواتبهم.

وقال سائقو حافلات نقل الطلاب، لـ”المواطن” إن الشركة المتعهدة بنقل الطالبات في غامد الزناد تماطل في صرف حقوقهم.

وطالب السائقون تعليم المخواة بالضغط على المتعهد لصرف مستحقاتهم، لافتين إلى أن لديهم التزامات مالية منها مصروف المنزل وقروض شخصية، مؤكدين أنهم أصبحوا في وضع لا يحسدون عليه في ظل تأخر صرف رواتبهم الشهرية.

“المواطن” بدورها تواصلت مع المتحدث بإدارة تعليم المخواة، الأستاذ ناصر العمر وقال: إن المستحقات المالية تصرف لهم من قبل الشركة وليست عن طريق إدارة التعليم، وينحصر دور الإدارة بحسب العقد المبرم في متابعة الانتظام عن طريق المدارس وكذلك متابعة توفر شروط السلامة في المركبات.







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