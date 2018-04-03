سببان يجعلان سامي الجابر مطلوبًا لتدريب نادي الهلال

المواطن - محمد سمعة

تريد فئات كثيرة من جماهير نادي الهلال قدوم النجم سامي الجابر نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق وذلك من أجل تدريب الزعيم خلال المرحلة المقبلة.

وبعد خروج نادي الهلال من دوري أبطال آسيا بالأمس بعد الخسارة من نادي العين الإماراتي بنتيجة هدفين لهدف زادت المطالب حول قدوم سامي الجابر لتدريب الزعيم بداية من الموسم المقبل.

ويرى الكثيرون أن قدوم سامي الجابر لتدريب الهلال سيكون شيئا جيدا خاصة أن النجم الكبير سبق له تدريب الزعيم في موسم 2013-2014 ونجح في تحقيق نتائج إيجابية مع الهلال.

كذلك يرى البعض أن تعيين سامي الجابر مدربًا لنادي الهلال سيكون شيئا جيدا خاصة أن الجابر حصل على العديد من الدورات التدريبية بعد اعتزاله كرة القدم بالإضافة إلى عمله كمدرب مساعد في نادي أوكسير الفرنسي خلال الفترة الماضية.

وبعد أن درب سامي الجابر نادي الشباب السعودي والوحدة الإماراتي واكتسابه للعديد من الخبرات أصبحت عودته لتدريب نادي الهلال مطلبًا أساسيًا ومهمًا لتحقيق طموحات جماهير الزعيم.

ورغم أن المدرب الأرجنتيني خوان براون تولى مهمة تدريب نادي الهلال في وقت صعب للغاية بعد إقالة مواطنه رامون دياز، لكن جماهير الهلال لا تشعر بالطمأنينة لوجوده وترغب في تعيين سامي الجابر كمدرب للفريق الأول لكرة القدم بالزعيم خلال أقرب وقت.

سبق للنجم سامي الجابر الفوز بلقب دوري أبطال آسيا في عام 2000 مع نادي الهلال وهى آخر بطولة آسيوية حصدها الزعيم ومنذ ذلك الوقت وهو يحاول الفوز ببطولة دوري أبطال آسيا، ولكنه خسر المباراة النهائية في عام 2017 لصالح نادي أوراوا الياباني.

شارك سامي الجابر في كأس العالم عام 1994 مع المنتخب السعودي ونجح مع باقي عناصر الأخضر في الوصول إلى ثمن نهائي المونديال وقتها للمرة الأولى في تاريخ الأخضر.

سجل سامي الجابر كذلك هدفًا جميلًا للمنتخب السعودي في شباك المنتخب التونسي في كأس العالم عام 2006 في مباراة انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.







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