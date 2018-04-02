سحب رعدية ممطرة على 12 منطقة غدًا

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء.

وتوقعت الأرصاد تحسن الرؤية الأفقية تدريجيًّا على منطقة نجران والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

ولفتت الأرصاد إلى أن تكوُّن السحب الرعدية الممطرة مستمر، مصحوبة برياح نشطة المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق القصيم، وحائل، والرياض، والجوف، وتبوك وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، وكذلك على مرتفعات جازان، عسير، والباحة ومكة المكرمة تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة.







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