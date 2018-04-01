سلب مركبة وسرق قطيع للمواشي من شقراء فأوقعت به دوريات ضرماء

ألقت شرطة الرياض القبض على شاب قام بسرقة مركبة ثم استولى على قطيع للمواشي وحاول الهروب.

وصرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه وعلى ضوء الجهود الميدانية المبذولة لأجهزتها الأمنية، فقد تمكنت إدارة دوريات أمن المحافظات ممثلة بشعبة دوريات محافظة ضرماء من القبض على قائد مركبة نقل محملة بقطيع من المواشي للاشتباه به بعد محاولته الهرب خلال استيقافه.

وأضاف أن المتهم شاب في العقد الثالث من العمر وتبين أن المركبة التي يستقلها مسروقة ومبلغ عنها من قبل مركز شرطة محافظة شقراء بتاريخ ١٤٣٩/٧/١١ هـ ، وبمباشرة إجراءات الاستدلال بحقه أقر بسرقة المركبة ثم قطيع المواشي من محافظة شقراء، وجاءت أقواله مطابقة لما هو مقيد في سجل البلاغات.

جرى إيقافه وإشعار دائرة النيابة العامة بالمحافظة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفق نظام الإجراءات الجزائية.