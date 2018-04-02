شاب يربح 500 ألف دولار شهريًّا بسبب اللعب!

المواطن - متابعة

حوّل شاب أميركي، غرفته إلى أداة للحصول على آلاف الدولارات شهريًّا، بل وصلت إلى نصف مليون دولار بسبب هوايته.

وبحسب موقع بيزنيس إنسايدر، تايلر بليفينز (26 عامًا) مولع بألعاب الكمبيوتر، ليصور أداءه في الألعاب الإلكترونية وبثها عبر اليوتيوب، وبعدها تحول إلى معلم بالنسبة للكثيرين.

ومع الوقت أصبح تايلر الذي يؤدي ألعابه وهو في منزله، يمتلك أشهر قناة فيديو على الإنترنت تهتم بنشر الألعاب وتجربتها، وأصبحت الشركات المنتجة لهذه الألعاب حريصة على أن يجربها.

وروج الشاب تايلر للعبة Fortnite، وتمكن عن طريقها من استقطاب 83 ألف متابع جديد يوميًّا لحسابه على خدمة تويتش التلفزيونية.

وربح الشاب أكثر من 500 ألف دولار شهريًّا؛ بسبب وجود أكثر من 160 ألف مشترك يدفعون رسومًا مالية لمتابعته.

وأيضًا يحصل الشاب على عوائد مالية أخرى من الإعلانات التي تقوم ببثها شركة جوجل على الفيديوهات التي ينشرها على قناته بموقع يوتيوب.







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