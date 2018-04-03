شاهد بالفيديو.. أهداف مباراة الأهلي وطنطا

المواطن - محمد سمعه

نجح النادي الأهلي في الحصول على ثلاث نقاط غاية في الأهمية، وذلك بعد فوزه على فريق طنطا بهدفين مقابل هدف، في إطار لقاءات الجولة الـ30 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

حاول النادي الأهلي تسجيل هدف في الشوط الأول، حيث ضغط بقوة لهز شباك الحارس إسلام طارق حارس مرمى نادي طنطا، ولكن دون جدوى.

ولم يحدث أي تغيير في نتيجة الشوط الأول حتى انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني واصل النادي الأهلي ضغطه، حتى تمكن نجمه النيجيري من تسجيل الهدف الأول للمارد الأحمر في الدقيقة الـ61 بعد تمريرة متقنة من اللاعب ميدو جابر.

واصل النادي الأهلي ضغطه بقوة، حتى تمكن اللاعب مروان محسن من تسجيل الهدف الثاني للمارد الأحمر في الدقيقة الـ86 بعد تمريرة جيدة من اللاعب صبري رحيل.

نجح نادي طنطا في تقليص الفارق وتسجيل الهدف الوحيد له عبر اللاعب محمد جابر في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

أصبح رصيد النادي الأهلي بعد الفوز 78 نقطة في صدارة ترتيب أندية الدوري المصري، بينما تجمد رصيد طنطا عند 26 نقطة في المركز الـ16.







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