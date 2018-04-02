شاهد بالفيديو.. أهداف مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك

المواطن - محمد سمعه

تمكن لاعبو الدراويش من الفوز في مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك بثلاثية مقابل هدف، في إطار لقاءات الجولة الـ30 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وحاول لاعبو المدرب البرتغالي بيدرو في مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك تحقيق الفوز والنقاط الثلاث، وذلك ليصعد الدراويش إلى المركز الثاني في بطولة الدوري المصري وضمان التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا للموسم المقبل.

وشهدت مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك في الشوط الأول ضغطًا كبيرًا من لاعبي الإسماعيلي، وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول في شباك أحمد الشناوي حارس مرمى نادي الزمالك.

تمكن المدافع محمود المتولي لاعب الدراويش من تسجيل الهدف الأول لفريقه في مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك في الدقيقة الـ15 من عمر الشوط الأول.

وحاول نادي الزمالك بعد ذلك تسجيل هدف التعادل، وذلك قبل نهاية الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك، حيث تمكن اللاعب النيجيري معروف يوسف من تسجيل هدف التعادل للفريق الأبيض في الدقيقة الـ30 بعد متابعة جيدة للكرة.

ولم يحدث أي جديد حتى انتهى الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك بتعادل الفريقين بهدف لكل جانب.

وفي الشوط الثاني من مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك واصل الدراويش ضغطهم، وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني مع وجود محاولات من لاعبي الزمالك لتسجيل الهدف الثاني.

تمكن اللاعب كريم بامبو بعد ذلك من تسجيل الهدف الثاني للدراويش في مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك بطريقة جميلة في الدقيقة الـ70 من عمر المباراة.

واصل نادي الدراويش ضغطه بقوة، وسط انهيار من لاعبي الدفاع في نادي الزمالك؛ وذلك من أجل تسجيل الهدف الثالث في مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك.

نجح اللاعب إبراهيم حسن في تسجيل الهدف الثالث للدراويش في الدقيقة الـ88 في مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك ليحقق الإسماعيلي ثلاث نقاط غاية في الأهمية.

أصبح رصيد الدراويش بعد نهاية مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك 59 نقطة في المركز الثاني في ترتيب أندية الدوري المصري، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 54 نقطة في المركز الثالث.







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