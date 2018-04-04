شاهد بالفيديو.. أهداف مباراة بايرن ميونيخ وإشبيلية

المواطن - محمد سمعه

حقق نادي بايرن ميونيخ الألماني فوزًا مثيرًا على حساب مضيفه نادي إشبيلية الإسباني بنتيجة هدفين لهدف، في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تقدم اللاعب سارابيا بالهدف الأول لإشبيلية في الدقيقة الـ31 بطريقة رائعة.

لم يستسلم بايرن ميونيخ حتى نجح اللاعب خيسوس نافاس لاعب إشبيلية في تسجيل هدف التعادل لبايرن ميونيخ بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ37 من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول بتعادل بايرن ميونيخ وإشبيلية بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني واصل نادي بايرن ميونيخ ضغطه الهجومي وتألقه، حتى تمكن اللاعب الإسباني تياجو ألكانتارا من تسجيل هدف الفوز للفريق البافاري في الدقيقة الـ69 بطريقة جميلة.

سيحتاج بايرن ميونيخ للتعادل بأي نتيجة أو الفوز بأي نتيجة أو الخسارة بهدف دون رد ليتأهل إلى دور نصف النهائي.

تُقام مباراة العودة بين بايرن ميونيخ وإشبيلية في مدينة ميونيخ الألمانية يوم 11 إبريل الجاري على ملعب أليانز آرينا.







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