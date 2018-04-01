شاهد بالفيديو.. أهداف مباراة برشلونة وإشبيلية

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي برشلونة في خطف تعادل ثمين من مضيفه نادي إشبيلية بهدفين لكل فريق في إطار لقاءات الجولة ال30 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

تمكن نادي إشبيلية من تسجيل الهدف الأول عبر اللاعب فرانكو فازكويز في الدقيقة ال36 بطريقة جميلة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نادي إشبيلية بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني واصل نادي إشبيلية ضغطه الهجومي حتى تمكن مهاجمه الكولومبي لويس مورييل من تسجيل الهدف الثاني للنادي الأندلسي في الدقيقة ال50.

ولم يستسلم برشلونة حيث حاول النادي الكتالوني تسجيل الهدف الأول بعد العديد من الفرص المهدرة حيث تمكن اللاعب الأوروغوياني لويس سواريز من تسجيل الهدف الأول للبارسا بطريقة جميلة.

وفي ظل اعتقاد الجميع أن برشلونة سيخسر اللقاء، تمكن المنقذ الأرجنتيني ليونيل ميسي من تسجيل هدف التعادل القاتل للبارسا في الدقيقة ال90 من عمر اللقاء بعد تمريرة متقنة من زميله البرازيلي فيليب كوتينيو.

أصبح رصيد برشلونة بعد التعادل 76 نقطة في المركز الأول، بينما أصبح رصيد إشبيلية 46 نقطة في المركز السادس في ترتيب أندية الدوري الإسباني.







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