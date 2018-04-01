شاهد بالفيديو.. أهداف مباراة يوفنتوس وميلان

المواطن - محمد سمعه

سقط نادي ميلان في فخ الخسارة بثلاثية مقابل هدف أمام مضيفه يوفنتوس بثلاثية مقابل هدف في إطار لقاءات الجولة ال30 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

تقدم اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا بالهدف الأول لفريق يوفنتوس في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول عبر تصويبة قوية.

وواصل نادي يوفنتوس ضغطه بعد ذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني ولكن دون جدوى في ظل تألق كبير من اللاعب جيانلويجي دوناروما حارس مرمى الميلان.

تمكن نادي ميلان بعد ضغط كبير من تسجيل هدف التعادل عبر رأسية متقنة من مدافعه وقائده ليوناردو بونوتشي في الدقيقة ال28 في شباك حارس اليوفي جيانلويجي بوفون.

وفي الشوط الثاني استمر ضغط يوفنتوس وذلك من أجل خطف النقاط الثلاث والابتعاد بشكل كبير عن نادي نابولي صاحب المركز الثاني.

تمكن اليوفي من تسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب الكولومبي خوان كوادرادو في الدقيقة ال80 برأسية جميلة بعد تمريرة عرضية متقنة من اللاعب الألماني سامي خضيرة.

وواصل نادي يوفنتوس ضغطه حيث تمكن اللاعب سامي خضيرة من إضافة الهدف الثالث للبيانكونيري في الدقيقة ال87 بعد تمريرة جيدة من اللاعب ديبالا.

أصبح رصيد يوفنتوس بعد الفوز 78 نقطة في المركز الأول في ترتيب أندية الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد ميلان عند 50 نقطة في المركز السادس.







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