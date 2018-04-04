شاهد بالفيديو.. أهداف مباراة #يوفنتوس_ريال_مدريد

المواطن - محمد سمعه

أمطر نادي ريال مدريد الإسباني شباك مضيفه يوفنتوس الإيطالي بثلاثية دون رد، في إطار لقاءات جولة الذهاب من دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تقدم ريال مدريد سريعًا بالهدف الأول عبر اللاعب كريستيانو رونالدو في الدقيقة الثالثة بعد تمريرة عرضية جيدة من اللاعب إيسكو.

وواصل ريال مدريد ضغطه بقوة؛ وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني، حيث سدد توني كروس كرة قوية اصطدمت بعارضة حارس يوفنتوس، جيانلويجي بوفون.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نادي ريال مدريد بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني واصل نادي ريال مدريد تألقه، حتى تمكن اللاعب كريستيانو رونالو من تسجيل الثاني له ولريال مدريد بالدقيقة الـ64 عبر ركلة مقصية مميزة بعد عرضية متقنة من زميله داني كارفخال.

واصل ريال مدريد ضغطه بقوة؛ وذلك من أجل تسجيل الهدف الثالث، فكان له ما أراد عبر اللاعب البرازيلي مارسيلو، والذي سجل الثالث للريال في الدقيقة الـ72.

شهدت المباراة طرد اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا من صفوف يوفنتوس في الدقيقة الـ66.







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