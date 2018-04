شاهد بالفيديو.. رد فعل زيدان بعد هدف Cristiano Ronaldo الخرافي

المواطن - محمد سمعة

أظهر الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني رد فعل غريب وذلك بعد إحراز Cristiano Ronaldo هدفًا مقصيًا جميلًا في شباك نادي يوفنتوس الإيطالي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد على تويتر رد فعل زين الدين زيدان والذي أظهر صدمة مع وجود ابتسامة على وجهه إعجابًا بهدف Cristiano Ronaldo المميز والذي سجله في شباك الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون.

ويرغب النجم Cristiano Ronaldo خلال العام الحالي في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد بالإضافة إلى نيل لقب أفضل لاعب في العالم للمرة السادسة في تاريخه.

وتعرض Cristiano Ronaldo للعديد من الانتقادات خلال الفترة الماضية وذلك بسبب أدائه المتذبذب والذي بدأ به الموسم الحالي.

سجل Cristiano Ronaldo 14 هدفًا في بطولة دوري أبطال أوروبا حتى الآن ليتصدر قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا حتى الآن.

وسيركز Cristiano Ronaldo خلال الفترة المقبلة على التركيز مع زملائه في ريال مدريد على قيادتهم إلى تحقيق مركز جيد في الدوري الإسباني وهو البقاء في المركز الثالث أو الصعود إلى المركز الثاني في الدوري الإسباني من أجل ضمان التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

يذكر أن Cristiano Ronaldo فاز بلقب بطولة أمم أوروبا مع منتخب بلاده منذ عامين في فرنسا بعد الفوز على المنتخب الفرنسي صاحب الأرض والضيافة بنتيجة هدف دون رد سجله اللاعب إيدر.

فاز Cristiano Ronaldo أيضاً بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم في خمس مناسبات كان آخرها في عام 2017 حيث تسلم الجائزة في مدينة باريس الفرنسية.

انتقل Cristiano Ronaldo إلى صفوف ريال مدريد في عام 2009 قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وسبق له الفوز مع الشياطين الحمر بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 2008 على حساب نادي تشيلسي الإنجليزي.

😮 When you see @Cristiano's goal… pic.twitter.com/P3hFWTIdSm

— Real Madrid C.F.🇺🇸🇬🇧 (@realmadriden) April 4, 2018