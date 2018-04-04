شاهد بالفيديو والصور.. افتتاح جادة الملك سلمان في بيروت

المواطن- الرياض

وثقت صور ومقطع فيديو، افتتاح جادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الثلاثاء، على الواجهة البحرية وسط بيروت.

وافتُتحت جادة الملك بحضور حشدٍ كبير من الشخصيات الرسمية والقيادات السياسية في البلدين.

وخلال كلمته بالافتتاح، أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أن بين لبنان والمملكة السعودية تاريخًا لن ينكسر مهما سعوا إلى ذلك سبيلًا.

وأضاف أن بين البلدين صفحات مجيدة من الخير والدعم، والمملكة هي الشقيقة الكبرى التي ترجمت المعاني الحقيقية للأخوَّة، برعايتها اتفاق الطائف وإنهاء المأساة اللبنانية، ومد يد العون إلى لبنان في كافة المراحل والأزمات.







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