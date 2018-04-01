شاهد.. #بداية_تتاجر_بمشاعر_المتسابقين وتبلغ شابًّا بوفاة والده على الهواء!

المواطن- عبدالرحمن دياب

وقعت قناة بداية في سقطة مهنية، لتفجع أحد متسابقيها وتخبره بوفاة والده على الهواء مباشرة.

وتسببت الواقعة في حالة من الغضب والاستهجان ضد القناة التي لم تراعِ مشاعر المتسابق بل بحثت عن زيادة عدد المشاهدات عن طريق الجدل الذي تسببه، بحسب ما رأى مغردون على “تويتر”.

وطالب مغردون بمعاقبة مقدم البرنامج بل وغلق القناة التي لم تراعِ حرمة الموت، والمشاعر الإنسانية وخصوصية هذا الموقف المؤلم.

وكتبت سارة: “وصلتم بجنون المشاهدات إنكم تستغلون مصيبة آدمي الله لا يبارك فيكم!”.

بدون مراعاة مشاعره ..

بدون احترام القيم والمبادئ ..

وبكل برود جالس يقوله خبر وفاة والده من اجل كسب الاثاره والمشاهدين !!

– هذي القناة لازم تتحاسب وتتوقف الي جالس يصير حرررررامم .. حرااااام #إيقاف_قناة_بداية pic.twitter.com/08pEMLzXpL — متفائل★ (@awedh_albuqami) March 31, 2018

أما رحيل فكتب: “ما زالت تتوالى سقطات قناة بداية، وهنا تمارس قمة الانحطاط الأخلاقي بعدم المبالاة بمشاعر شخص وتبلغه بوفاة والده لكسب عدد من المشاهدات لم يكتفوا بالرقصات والعرض المسيء لمجتمعاتنا المحافظة لنفس الهدف الدنيء للأسف”.

وغرد محمد بقوله: “قناة كثرت تجاوزاتها، وحان الوقت لمحاسبتهم.. المتاجرة بمشاعر شخص للحصول على متابعين قمة في…. وعدم الإنسانية”.

وتعجبت روان من وصول حال قناة بداية إلى أن تقدم التفاهات وأشياء بلا محتوى وآخرها الاستهتار بمشاعر الأشخاص.

ومن جانبها، رأت مغردة أن المصيبة لديها علم بوفاة والد المتسابق من ساعات ومن أجل برنامجهم التافه جعلوا المسكين يتفاعل مع الحلقة ويتراقص أمام الجمهور ثم بكل برود بعد انتهاء حلقتهم يخبرونه على الهواء بوفاة والده!







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