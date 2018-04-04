شاهد.. بشرى سعيدة لعائض القرني من البحرين: كتاب الحل الأكثر مبيعًا

المواطن- الرياض

بشّر الداعية البحريني حسن الحسيني الدكتور عائض القرني، بأن كتابه الجديد “كتاب الحل” من أكثر الكتب مبيعًا في البحرين ومعرض البحرين الدولي للكتاب.

وسابقًا، أعلن الشيخ عائض القرني، أنَّه سيُهدي أول النسخ التي سيوقعها من كتابه الجديد الذي يحمل عنوان “كتاب الحل” إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

كما أوضح الشيخ القرني أنَّه سيهدي النسخ الأوائل أيضًا للجنود البواسل الذين يرابطون على الحد الجنوبي.

ويتضمن كتاب الحل حلولًا لأغلب المشاكل الحياتية، وفقًا للشريعة والسنة.







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