شاهد رسالة عائض القرني للعالقين بالزحام: هكذا تصل وأنت مستريح

المواطن - الرياض

وجه الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني رسالة إلى العالقين في الزحام، يدعوهم إلى كثرة الاستغفار.

ونشر القرني، مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي بموقع تويتر مع تعليق “قس المسافة بالتسبيح، تصل وأنت مُستريح”.

ودعا القرني العالقين في الزحام إلى كثرة الاستغفار والصبر، و”سوف تصل بإذن الله”.

وقال القرني “سألوا أحدهم كم تأخذ من بيتك لعملك، قال 2000 تسبيحة”، مضيفًا: أن هذه قلوب تعلقت بالله.

وأوصى القرني عبر مقطع الفيديو العالقين في الزحام بشغل الوقت بالاستغفار، داعيًا إياهم للرفق في الزحام والتزام الصبر.







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