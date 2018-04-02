شاهد.. طريقة آل حماد لعلاج الليشمانيا بعشبة الضرسة

المواطن - سعيد آل هطلاء - أحد رفيدة

رصدت عدسة “المواطن” طريقة إعداد علاج الليشمانيا التي تسببها ذبابة الرمل، وتسمى (الآكلة).

ويتم العلاج بعشبة الضرسة التي يمارس العلاج بها المعالج الشعبي مشبب آل حماد، أحد أبناء قرية الربة بمحافظة أحد رفيدة.

وقال آل حماد: إن الطريقة هي تسخين ورق العشبة وسط قصدير لعدة ثوانٍ، ثم يتم عجنها ووضعها على مكان الإصابة وتضميدها لمدة 12 ساعة ويتم تكرار الغيار بنفس الطريقة كل 12 ساعة لمدة 4 أيام مع تنظيف مكان الإصابة بلطف.

وتابع أنه في نهاية العلاج ينثر على مكان الإصابة مادة ذرور تم إعدادها من قبله، وهي تساعد على التئام الجرح.

وأكد آل حماد أن هذا العلاج فعال وسريع للقضاء على آثار الليشمانيا التي تسببها ذبابة الرمل.







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