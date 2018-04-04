شاهد.. غبار وأمطار في #الرياض_الان

المواطن- الرياض

غطى الغبار شوارع الرياض، مساء اليوم الأربعاء، في مشهد تكرر كثيرًا خلال الفترة الأخيرة بسبب تقلبات الطقس المستمرة.

كما شهدت الرياض أمطارًا متوسطة إلى غزيرة في بعض المناطق.

وفي سياق متصل، كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الخميس.

ويتوقع أن يستمر هطول أمطار رعدية، تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق القصيم، وحائل، والجوف وتبوك والرياض وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة ستكون على منطقة نجران ومرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد حتى منطقة المدينة المنورة.

ولفتت الأرصاد إلى أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ستنشط وتحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الواقعة بين منطقتي مكة المكرمة والرياض.







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