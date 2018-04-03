شرطة نجران تكشف حقيقة الخادمة الإثيوبية خاطفة الأطفال

المواطن - نجران

نفت شرطة منطقة نجران، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، عن خادمة إثيوبية تقوم بخطف الأطفال في أحياء المدينة، مؤكدة أن هذا الخبر غير صحيح إطلاقاً.

وأوضح الرائد عبدالله بن محمد العشوي، متحدث شرطة منطقة نجران، أنه “بخصوص ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن إثيوبية تقوم بخطف الأطفال؛ فإن هذا غير صحيح جملةً وتفصيلاً، وهي شائعةٌ الغرضُ منها الإثارة”.

وأكد “العشوي” أن الجهات الأمنية على أتم استعداد لمواجهة كل مَن تُسوّل له نفسه المساس بأمن هذا البلد.







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