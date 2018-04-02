شركة صلة تعلن عن وظائف شاغرة للسعوديات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية “صلة”، المتخصصة في إدارة العمل والتدريب والتوظيف عن بُعد ومراقبة الإنتاجية والتعليم الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديات، بمسمى “مصممة جرافيك”؛ وذلك للعمل من المنزل في مدينة الرياض.

وأبرزت شركة صلة أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم أو الدرجة الجامعية في مجال تصميم الجرافيكس.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة صلة للتوظيف الإلكتروني، وذلك بدءًا من تاريخ 1 أبريل 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (هنا)







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