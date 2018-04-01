شروط ورابط التقديم على وظائف جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

المواطن- الرياض

أعلنت، اليوم الأحد، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن طرح مجموعة من الوظائف الشاغرة مصنفة بالمرتبة الرابعة وحتى المرتبة الثامنة ضمن مسابقة وظيفية عامة للرجال ووظائف صحية للرجال والنساء. وحددت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن مواعيد استقبال طلبات التسجيل والتقديم من يوم الأحد الموافق 15 / 7 / 1439 وحتى تاريخ 26 / 7 / 1439. وأوضحت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن الشروط العامة للتقديم تمثل في: 1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وأن يكون لائقاً صحياً للخدمة، حيث سيتم إجراء الكشف الطبي لمن يجتاز المقابلة الشخصية.

2- أن يكون المتقدم أو المتقدمة حسن السيرة والأخلاق، وأن يكون حائزاً على المؤهلات المطلوبة للوظيفة.

3- أن يكون المتقدم غير محكوم عليه بحد شرعي أو السجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يمضي على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن ثلاث سنوات على الأقل.

4- وألا يكون المتقدم مفصولاً من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل.

5- يجب على المتقدمين الإطلاع على الشروط الخاصة بكل وظيفة والمؤهلات والخبرات المطلوبة لها.

وأشارت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن إلى أن طريقة التقديم تتم عبر الخطوات التالية:

1- الدخول على بوابة التوظيف ومن ثم عمل مستخدم جديد، وعمل مستخدم ورقم سري.

2- تعبئة البيانات الشخصية، ورفع الصورة الشخصية.

3- رفع الهوية والوطنية، ورفع السيرة الذاتية والمؤهلات.

4- تسجيل بيانات المؤهلات والخبرات، وعند اكتمال التسجيل يجب الدخول على قائمة الوظائف واختر الوظيفة المناسبة.

5- يجب على المتقدمين متابعة الموقع باستمرار لمعرفة نتائج الدراسة ومواعيد الاختبارات.

ويمكن للراغبين والراغبات التقديم على الوظائف الشاغرة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن التسجيل عبر بوابة التوظيف عبر الرابط من (هنا الرابط).







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