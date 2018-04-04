صحة جدة توجه نصائح للوقاية من الجرب.. وتؤكد: المحافظة آمنة

المواطن _ جدة

أوضحت صحة جدة، ممثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام، أنه ولله الحمد لا يوجد تفشٍّ لحالات الجرب في مدارس المحافظة حتى تاريخه، وأن هناك متابعة مستمرة وتنسيقاً دائماً بين إدارة تعليم جدة ممثلة في الشؤون الصحية المدرسية وإدارة الصحة العامة بجدة لمتابعة الوضع بمدارس المحافظة، والاستعداد المبكر لكل ما من شأنه المحافظة على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات والترصد لجميع الأمراض ومباشرتها ميدانياً.

وأضافت صحة جدة أنه في حال اكتشاف أي حالات لا قدر الله يتم على الفور مباشرتها لمنع انتشار المرض إضافة إلى تقديم الخدمات الصحية الوقائية منها والعلاجية وتكثيف التوعية الصحية بهذا الشأن.

وأكدت صحة جدة أن علاج مرض الجرب يعتمد على توعية المريض وذويه بطرق انتقاله وكيفية تعقيم الملابس والمفروشات للحد من انتشاره بين أفراد الأسرة، كما يساهم الالتزام بتعليمات الطبيب المعالج في أخذ العلاج للمريض وللمخالطين في الحد من انتشار المرض بين أفراد المجتمع.







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