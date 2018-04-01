صحة مكة: تعليق الدراسة في مدرستين بسبب مرض الجرب

المواطن - عبدالرحمن المحمادي

كشفت صحة مكة عن حقيقة اكتشاف مرض الجرب الجلدي في عدد من مدارس المنطقة مؤكدة أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة.

وقالت صحة مكة في بيان لها : تابعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأخبار المتداولة عن ظهور حالات اشتباه مرض الجرب الجلدي وذلك ضمن ما تقوم به الإدارة من رصد ومتابعة للحالات منذ ظهورها قبل عدة أيّام، لا سيما التي حدثت في مدرستين ابتدائية مسائية إحداهما للبنين والأخرى للبنات حيث تم اتخاذ التدابير اللازمة بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الإدارة العامة للتعليم أن الحالات المرصودة فعليا تمت السيطرة عليها من خلال اتخاذ الإجراءات التالية:

– تم عزل جميع حالات مرض الجرب بها ومنحها إجازات مرضية وذلك احترازياً لمنع الانتشار بين بقية الطلاب والطالبات.

– تم تعليق الدراسة لمدة يومين (اليوم الأحد ويوم غد الاثنين) في المدارس التي حدثت بها حالات الاشتباه وذلك احترازياً حتى تظهر نتائج الحالات المشتبه بها.

– قامت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الصحة العامة والشؤون الصحية المدرسية بتعليم مكة بتخصيص فرق ميدانية لزيارة المدارس لتنفيذ الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في التجمعات المدرسية وعمل مسح طبي لجميع الفصول التي بها حالات اشتباه بالمرض.

– تم توجيه قائدي وقائدات المدارس بتكثيف التوعية الصحية بأهمية النظافة والتأكيد على دور المرشد الصحي والمرشدة الصحية في تنفيذ مهامهما المناطة بهما في التعامل مع أي حالة طارئة.

– تم التنسيق مع صحة منطقة مكة المكرمة لتوفير عيادات صحية مؤقتة في المدارس التي حدثت بها حالات الاشتباه كإجراء احترازي لتنفيذ عمليات المسح الصحي والتوعوية والتثقيف.

الجدير بالذكر أن مرض الجرب عبارة عن مرض يسبب ظهور حكة شديدة، وتسبب هذه الحكة طفيليات تسمى بالقارمة الجربية، وهي إحدى المفصليات من نوع الحلم، وتعيش داخل جحور في الطبقة العلوية للجلد، فتقوم خلايا المناعة بمهاجمتها، مما يؤدي إلى ظهور طفح جلدي شديد الحكّة.

ويظهر مرض الجرب عند مختلف الأشخاص في جميع الأعمار، وقد يعتقد الكثير من الناس أن الجرب يصيب الأشخاص الذين لا يحافظون على نظافتهم الشخصية، غير أن الأشخاص النظيفين معرضون أيضاً للإصابة بالجرب.







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