ضبط مستودع مواد غذائية مخالفة للاشتراطات الصحية جنوب حائل

المواطن - حائل

أسفرت الجولات الرقابية التي نفذتها أمانة منطقة حائل ممثلة بالرقابة الصحية المسائية لبلدية جنوب المدينة خلال الأسبوع الماضي, عن ضبط عدد من المخالفات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية جنوب حائل الدكتور مشعل المحمدي، أن الضبطيات شملت استراحة تم استخدامها من قِبَل مجموعة عمالة لتخزين مواد غذائية بطرق عشوائية مخالفة للاشتراطات الصحية إلى جانب استخدامها كسكن للعمالة، كما أسفرت الحملات عن ضبط مصنعاً للثلج تم استخدامه لتحضير الوجبات الغذائية للصالات الرياضية، بالإضافة إلى استخدامه مستودعاً لتخزين العصائر حيث يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية.

وأكد الدكتور المحمدي أن مراقبي البلدية يبذلون جهوداً كبيرة في المحافظة على سلامة المواطنين والتأكد من سلامة المواد الغذائية والأماكن المخصصة لإعدادها وحفظها، وذلك من خلال تنفيذ العديد من الحملات والجولات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على جميع المحلات المتعلقة بالصحة العامة، وذلك للقضاء على المخالفات والظواهر السلبية وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على صحة وسلامة المواطنين.







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