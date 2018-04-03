ضبط 13749 مخالفة توطين في محال المستلزمات النسائية

المواطن - الرياض

نفّذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في فرق التفتيش الميدانية 104727 جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية منذ تطبيق قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها في مرحلته الثالثة، وذلك للتحقق من التزامها بالتوطين.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل؛ أن الجولات التفتيشية أسفرت عن التزام 88016 منشأة، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 16711 منشأة، مبيناً أن فرق التفتيش ضبطت في جولاتها الميدانية 13749 مخالفة للقرار، لافتاً إلى أن مخالفات التوطين بلغت 4362 مخالفة، بينما بلغت مخالفات التأنيث 7521 مخالفة من إجمالي المخالفات المضبوطة، وتابع: “بلغ عدد المخالفات الأخرى التي تم ضبطها 1866 مخالفة من إجمالي المخالفات”.

ودعا المتحدث الرسمي، عملاء الوزارة، إلى التواصل عبر مركز الاتصال على الرقم 19911، أو عبر تطبيق “معاً للرصد” على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصّة بمخالفات سوق العمل.

وكانت المرحلة الثالثة من “توطين وتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية”، قد انطلقت في غرة صفر من العام الحالي؛ لتشمل أنشطة بيع العطور النسائية، والأحذية والحقائب والجوارب النسائية، والملابس النسائية الجاهزة، والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، وأقسام المحال التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى “متعددة الأقسام”، والأقمشة النسائية، كما تضمنت المرحلة الثالثة المحال الصغيرة القائمة بذاتها التي تبيع فساتين العرائس، والعباءات النسائية، والإكسسوارات، والجلابيات النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة “المولات”، التي تبيع إكسسوارات وأدوات تجميل.

يُذكر أن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، يقدم حزمة من الخدمات دعماً للمرأة العاملة، عبر برنامج دعم ضيافات الأطفال “قرّة”، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة “وصول”، بما يضمن المساهمة بشكل مباشر في رفع عدد السعوديات في سوق العمل.







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